'Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı' Semerkant'ta başladı

Orta Asya- Rusya Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev katıldı.

Basına kapalı olan toplantının açılışında konuşan Saidov, günümüzdeki çelişkili bir dönemde Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı anlayışa dayalı diyalogun özel önem taşıdığını ifade ederek, bu çerçevede Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı bölgesel sorunların çözümüne ilişkin yapıcı diyalog ve işbirliği için önemli bir platform olarak gördüklerini belirtti.

Saidov, taraflar arasındaki ilişkilerin belirgin ölçüde geliştiğini anlatarak, "Rusya, bölge ülkelerinin en yakın dostu ve müttefikidir." dedi.

Özbekistan ve Rusya'nın her zaman güvenilir müttefik ve stratejik ortak olduğunu ve bundan sonra da böyle kalacağını vurgulayan Saidov, çok yönlü Özbek-Rus ilişkilerinin son dönemde en üst düzeye ulaştığını ve bunda iki ülke devlet başkanlarının büyük katkılarının olduğunu aktardı.

Saidov, iki ülke devlet başkanlarının geçen sene Semerkant şehrinde Kapsamlı Stratejik Ortaklık Bildirisi'ni imzaladıklarını anımsatarak, bu tarihi belgenin ikili ilişkilerin gelişmesine yeni ivme kazandırdığını ifade etti.

Lavrov ise ülkesinin Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinin istikrarlı olarak geliştiğini kaydederek, geçen sene ilk defa düzenlenen Orta Asya-Rusya Zirvesi'nin ardından devlet başkanlarınca belirlenen işbirliği planının hayata geçirilmesine yönelik çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Orta Asya ülkeleri ile Rusya'nın ulusal çıkarlarının öncelikle bölgenin istikrarlı kalkınması gibi alanlarda örtüştüğünü vurgulayan Lavrov, "Ciddi jeopolitik duruma rağmen karşılıklı işbirliklerimizin güçlenmesi çok önemli. Hepimiz, öncelikle Orta Asya'nın istikrarlı kalkınmasıyla ilgili ulusal çıkarlarımızın örtüştüğünü anlıyoruz." dedi.

Bakanlar, Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, ulaşım, enerji, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili meseleleri ele alacak.