Orta Akdeniz için fırtına uyarısı
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Orta Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Orta Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'de Silifke, Alanya'nın kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel