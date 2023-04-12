Orta Akdeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde 441 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2023'ün ilk çeyreğinde Orta Akdeniz'de 441 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ve bunun "2017'den bu yana yılın bir çeyreğinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı" olduğunu açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2023'ün ilk çeyreğinde Orta Akdeniz'de 441 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ve bunun "2017'den bu yana yılın bir çeyreğinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı" olduğunu açıkladı.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göçmenler için en tehlikeli geçiş noktalarından birisi olan Orta Akdeniz'de yaşanan can kayıplarında artış yaşanıyor.

Bölgede devletlerin öncülüğündeki kurtarma müdahalelerinde yaşanan gecikmeler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) arama ve kurtarma gemileriyle yürüttüğü operasyonlarının önündeki engeller, artan can kayıplarında etkili oluyor.

IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi, bu yılın ilk çeyreğinde 441 düzensiz göçmenin ölümünü belgelerken, bunun "2017'den bu yana yılın bir çeyreğinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı" olduğunu bildirdi.

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, Orta Akdeniz'de devam eden insani krizin tahammül edilemez duruma geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"2014'ten bu yana bu rotada 20 bin ölüm kayıtlara geçti. Korkarım; bu durum normale dönüştü. Gecikmeler ve devlet kaynaklı arama ve kurtarma çalışmalarındaki gecikmeler insan hayatına mal oluyor. Denizlerde hayat kurtarmak, devletler için yasal bir zorunluluktur. Arama ve kurtarma çalışmalarında, devlet liderliğindeki proaktif çalışmaları görmemiz gerekiyor."

Arama ve kurtarma operasyonlarındaki gecikmeler ölümlere neden oluyor

Bu yıl Orta Akdeniz rotasında devletler öncülüğünde gerçekleştirilen 6 kurtarma operasyonunda gecikme yaşanırken, bu gecikmeler en az 127 kişinin ölümüne yol açtı.

7. bir olaya yanıt verilmemesi ise en az 73 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son zamanlarda, STK liderliğindeki arama ve kurtarma çalışmaları da önemli ölçüde azaldı.

Geçen hafta sonu 3 bin düzensiz göçmenin ulaştığı İtalya'ya bu yıl gelen göçmen sayısı, 31 bin 357'ye yükseldi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlilerinin yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.