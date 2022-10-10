Orta Afrikalı Yetkili: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Afrika ile Çin Arasındaki Kazan-kazan İşbirliğini Güçlendiriyor

HABER: Eski Orta Afrika Cumhuriyeti yetkilisi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Afrika ile Çin arasındaki kazan-kazan işbirliğini güçlendiriyorÇEKİM LİSTESİ: SES (Fransızca): CHARLES ARMEL DOUBANE, Orta Afrika Cumhuriyeti eski Dışişleri BakanıHABERİN İÇERİĞİ: Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol...

HABER: Eski Orta Afrika Cumhuriyeti yetkilisi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Afrika ile Çin arasındaki kazan-kazan işbirliğini güçlendiriyor

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SES (Fransızca): CHARLES ARMEL DOUBANE, Orta Afrika Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı

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Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden takdirle bahseden Orta Afrika Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Charles Armel Doubane, inisiyatifin Çin ile Afrika arasındaki kazan-kazan işbirliğini desteklemek üzere Çin tarafından atılan bir adım olduğunu söyledi.

Doubane, Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin ülkeler arasındaki bağlantıları güçlendirdiğini dile getirdi.

SES (Fransızca): CHARLES ARMEL DOUBANE, Orta Afrika Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı:

"Kazan-kazan işbirliği politikasını uygulayan Çin, her alanda altyapı inşasına katılabiliyor. Afrika'da her yerde stadyumların, yolların, demiryollarının, havalimanlarının, dispanserlerin veya hastanelerin ve okulların Çin tarafından doğrudan inşa edildiğini ya da finanse edildiğini ve mühendis, teknisyen ve bilim insanlarının gelişmekte olan ülkelere gönderilmesi yoluyla teknik işbirliğinin gerçekleştirildiğini duyabilirsiniz. Kuşak ve Yol İnisiyatifi bu alanlarda ülkeler arasındaki bağlantıları teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkeleri Çin'e bağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yaounde'den bildiriyor. (XHTV)