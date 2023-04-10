Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 3 asker öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Lobaye eyaletinde isyancıların saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Boda kasabasında Orta Afrika Silahlı Kuvvetlerine (FACA) ait araca Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, bir milyondan fazla kişi yerinden oldu.