Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmaları sonlandırmak için diyalog süreci başlatıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, ülkede devam eden iç çatışmaları sonlandırmak için "cumhuriyetçi diyalog" adlı süreci başlattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, "cumhuriyetçi diyalog" süreci Cumhurbaşkanı Touadera himayesinde Ulusal Meclis'te gerçekleştirildi.

"Barış ve güvenliği yeniden sağlamak" temasıyla düzenlenen ilk görüşmelere, Cumhurbaşkanı Touadera, eski isyancı lider Abdoulaye Hissene, eski Cumhurbaşkanı Catherine Samba Panza ve eski Başbakan Michel Djotodia'nın yanı sıra birçok hükümet üyesi, milletvekili ve diplomat katıldı.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 2020 Demokratik Muhalefet Koalisyonu (COD-2020), diyalog sürecinin muğlak, içeriği belirsiz ve amacının hiçbir şekilde barışı yeniden tesis etmek olmadığını ileri sürerek görüşmeleri boykot etti.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.