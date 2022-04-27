Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi - Haberler

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kripto para birimi Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edildiği belirtildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kripto para birimi Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edildiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dijital Ekonomi ve Telekomünikasyon Bakanı Gourna Zacko'nın Ulusal Meclise sunduğu kripto para borsası ve Bitcoin'i para birimi olarak kabul eden yasa teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yasaya göre, ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Bitcoin 7 Eylül 2021'de yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Orta Afrika, Bitcoin, Ekonomi, Kripto, Güncel, Haberler

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