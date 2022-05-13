ORSAM 'Irak'ta Siyasi İstikrar: Riskler, Tehditler ve Fırsatlar' paneli düzenledi

ABD Ulusal Savunma Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Denise Natali, "Ukrayna işgali ve halen devam eden savaş bağlamında Rusya'nın Irak'ta ya da genel olarak Orta Doğu'da siyasi ve askeri nüfuzunu azaltıp azaltmayacağı konusu henüz kesinlik kazanmamıştır." dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından " Irak'ta Siyasi İstikrar: Riskler, Tehditler ve Fırsatlar" paneli düzenlendi.

ORSAM Irak Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki panele, Natali, Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan ve eski Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı Nahrain Center Başkanı Hamza Şerif konuşmacı olarak katıldı.

ABD açısından Irak'ta çeşitli fırsatlar ve risklerin olduğuna işaret eden Natali, ABD'nin Irak hükümetiyle stratejik müttefikliğini sürdürdüğünü söyledi. Natali, ABD'nin Irak'taki dış politika önceliklerinin değişmediğini kaydetti.

İran, Çin ve Rusya'nın Irak'ta çeşitli hedefleri ve varlıklarına değinen Natali, "Ukrayna işgali ve halen devam eden savaş bağlamında Rusya'nın Irak'ta ya da genel olarak Orta Doğu'da siyasi ve askeri nüfuzunu azaltıp azaltmayacağı konusu henüz kesinlik kazanmamıştır." ifadesini kullandı.

Irak devletini temelde tehdit eden nedenlerin "kırılgan yapı ve aşırı parçalanma" olduğunu dile getiren Natali, bu parçalanmanın bütün gruplar arasında olduğunu belirtti.

-"Irak halkı kapsayıcı bir devlet istiyor"

Anıl Bora İnan ise Irak ile Türkiye arasında tarihi, kültürel ve sosyal ilişkiler olduğuna işaret ederek, "Türkiye tarihsel olarak Irak'ın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemiş, Irak'ı hedef alan tüm müdahalelere karşı durmuştur." dedi.

Irak'ta 2019'da başlayan protestolarda halkın, ülkedeki sisteme dair soru işaretlerinin olduğunu gösterdiğini söyleyen İnan, "Bu Irak açısından en önemi sınamalardan biri. Irak halkı, kapsayıcı mezhepçilikten uzak ve kendi sorunlarına çözüm bulan bir devlet istiyor." diye konuştu.

Ülkedeki siyasi gerilimler nedeniyle oluşan güvenlik boşluklarının PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine zemin açtığını kaydeden İnan, "Irak'ta bir an önce temsil gücü bulunan kapsayıcı bir hükümetin daha fazla zaman kaybetmeden göreve gelmesini destekliyoruz." dedi.

Hamza Şerif de Irak'ın bölgedeki gerilimlerden olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Şerif, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, enerji arzı açısından Irak için bir fırsattır." ifadesini de kullandı.