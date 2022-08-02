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Ormanlık alanlara giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ormanlık alanlara giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

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Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldıkları kararlar gereğince ormanlara giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Bartın'da 31 Ekim, Karabük'te 1 Ekim ve Zonguldak'ta 30 Ağustos'a kadar orman parkları haricinde ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

(Onur Altındağ - İHA)

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