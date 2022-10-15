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Ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu

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Ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda yetişen kanlıca mantarı bölgedeki vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda yetişen kanlıca mantarı bölgedeki vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Bölgede doğal olarak yetişen mantarlar, vatandaşlar tarafından erken saatlerde toplanıp daha sonra sepetlere ve kasalara dolduruluyor. Toplanan mantarlar, gün sonunda ilçe merkezindeki pazarlarda satılıyor.

Kanlıca mantarı 40 ila 50 lira aralığında alıcı buluyor.

Mantar satıcısı Sedat Kılıç, "Ormanlarında yetişen kanlıca mantarı protein bakımdan çok zengin olması nedeniyle vatandaşlarımızın sofrasını süslüyor. Yılın bu zamanları doğal olarak yetişen kanlıca mantarı pazarda 40 ila 50 lira arasında alıcı buluyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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