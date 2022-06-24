Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda bulunarak koruma altına alınan 2 doğan yavrusu, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak. Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda bulunarak koruma altına alınan 2 doğan yavrusu, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak. Kızıltepe mevkisinde ormanda kesim yapan işçiler tarafından bulunan 2 doğan yavrusu, ilçe merkezine getirildi. Beslenen doğan yavruları, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Koruma altına alınan kuşlar, bakım süreçlerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak. AA / Gökhan Alkan - Güncel Kızıltepe Yığılca Düzce Güncel Haberler

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