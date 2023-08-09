Ormanlık alanda başlayan yangın tarım arazisine sıçradı

-Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandan başladığı ve rüzgarın etkisiyle tarım arazisine atladığı bildirilen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hatipler Mahallesi Kızılağaç Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre; yol kenarında ormanlık alandan başladığı belirtilen yangın, rüzgarın etkisiyle yolun karşısında bulunan tarım arazisine atlayarak arazideki anızın tutuşmasına neden oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 adet ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine ait 1 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait 1 su tankeri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmasına katıldığı yangın tarım arazisinden yeniden ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınırken, bazı vatandaşların yangının yayılmaması için tarlasında bulunan yağmurlamaları açtığı ve yangının yayılmasını engellediği görüldü.

Yangında 7 adet kızılçam ağacı ile arazilerdeki anızların yandığı bildirildi.