Adana'da geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütünün talimatıyla orman yakan ve onu finanse ettiği iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ormanları yakan ve finanse eden 3 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütünün talimatıyla orman yakan ve onu finanse ettiği iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı. Ekiplerin, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, TEM Acil Müdahale Timi'nin yaptığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı öğrenildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paralar eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden F.B., F.A. ve L.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.