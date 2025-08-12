Ormanın Kahramanları Yangına Müdahale Ediyor

Çanakkale'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, yangının kontrol altına alınması için mücadele ettiklerini duyurdu.

'ORMANIN KAHRAMANLARI, YÜREKLERİ FERAHLATAN HABERİ VEREBİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR'

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde dün saat 13.30 sıralarında çıkıp geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdür Bekir Karacabey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de devam eden yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için gece boyunca süren müdahalemiz, yeni günle birlikte aralıksız devam ediyor. Ormanın Kahramanları, yürekleri ferahlatan haberi verebilmek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ediyor" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
