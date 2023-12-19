Ormandan topladıkları mantarları yiyen aile zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarları yiyen bir aile zehirlendi. Durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarları yiyen Durdu A. (70) ile Suriye uyruklu eşi Sahar A. (34) ve oğlu Necmettin A. (6), zehirlendi.

Olay, İnegöl'ün kırsal Şipali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Durdu A., ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Eşi Sahar A.'nın pişirip yemek yaptığı mantarları yiyen Durdu A. ile eşi ve oğlu fenalaştı. Ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aramasıyla, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri tespit edilen ve ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.