Ormandan izinsiz yol açan muhtar, hapis cezası onanınca görevden alındı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, tarlalarına ulaşılan yolun İkizdere Barajı sular altında kalması nedeniyle 13 kişiyle kepçe kiralayıp, izinsiz olarak ormandan ikinci yolu açtıran İkizdere Mahallesi muhtarı Şenol Erol'un 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasını Yargıtay onadı. İncirliova Kaymakamlığı, hakkındaki hapis cezası kesinleşen Erol'u muhtarlıktan alıp yerine birinci aza Ali Atar'ı getirdi.

İncirliova ilçesi İkizdere Mahallesi, 2011 yılında hizmete açılan İkizdere Barajı nedeniyle Karabağ Mahallesi'nin alt kısmındaki yeni yerine taşındı. Barajın sularının 2016'da yükselmesiyle eski İkizdere Mahallesi'ndeki kalan arazilerine gidecekleri yol sular altında kalan bölge halkı, orman bölgesinden yeni yol açılması için gerekli yerlere müracaatta bulundu. Ancak hiçbir yerden dönüş olmayınca Şenol Erol ile bölgede arazisi olan 13 kişi, kepçe kiralayıp ormanda izinsiz yol açtı. Yol çalışmasında ise bazı çam ağaçlarına zarar verildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından Şenol Erol ve kepçe operatörünün de aralarında olduğu 15 kişi hakkında ormana zarar verdikleri gerekçesiyle Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürerken, Şenol Erol 2019 yerel seçimlerinde İkizdere Mahalle Muhtarlığı'na aday olup seçildi.