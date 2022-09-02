Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2) Güncel Haberler 3'Ü TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3'Ü TUTUKLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2) - Haberler

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