Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2)
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3'Ü TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3'Ü TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel