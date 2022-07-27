Ormandaki araçta 'Tetik' ile aramada uyuşturucu bulundu

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın şüphelendiği park halindeki araçta, narkotik köpeği 'Tetik' ile yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 1'i kadın, 2 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Odunpazarı ilçesi Gülpınar Kavacık mevkisinde ormanda yaptıkları kontrollerde, park halindeki araçta incelemede bulundu. Araçtaki A.K. adlı kadınla, B.C. adlı erkeğin şüpheli hareketleri üzerine, bölgeye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çağrıldı. Narkotik köpeği 'Tetik'le araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.