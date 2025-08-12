Ormanda Mangal Yakan 11 Kişiye 32 Bin TL Ceza
Erzurum'da ormanda mangal yakarak piknik yapan 11 kişiye 32 bin 483 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma, yangın riskine karşı alınması gereken önlemleri hatırlattı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca 2-11 Ağustos tarihleri arasında; Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu ilçelerindeki orman ve mesire alanlarında denetimler yapıldı. Kontroller sırasında vatandaşlara yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatılarak, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Denetimlerde; yasak olmasına rağmen ormanda mangal yakarak piknik yaptığı belirlenen 11 kişiye toplam 32 bin 483 TL idari para cezası uygulandı.