Ormanda Mangal Yakan 11 Kişiye 32 Bin TL Ceza

ERZURUM'da yasak olmasına rağmen ormanda mangal yakan 11 kişiye 32 bin 483 TL idari para cezası uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca 2-11 Ağustos tarihleri arasında; Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu ilçelerindeki orman ve mesire alanlarında denetimler yapıldı. Kontroller sırasında vatandaşlara yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatılarak, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Denetimlerde; yasak olmasına rağmen ormanda mangal yakarak piknik yaptığı belirlenen 11 kişiye toplam 32 bin 483 TL idari para cezası uygulandı.