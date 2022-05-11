Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Arslantaş - Güncel
 - Güncelleme:

Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti Adıyaman'da ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce 'la nereye' diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce 'la nereye' diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken 2 boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi. Vatandaş, "La nereye" diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title