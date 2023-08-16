ORMANDA GÖRDÜĞÜ TİLKİYİ KÖFTE İLE BESLEDİ

BURSA'da ormanda gördüğü tilkiye köfte veren kişinin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uludağ'a arkadaşları ile kamp yapmaya giden kişi, ormanda dolaşan bir tilki fark etti. Tilkiye elindeki köfteyi uzatan kişinin o anları, cep telefonu ile görüntülendi. Tilki köfteyi yerken, arkadaşları kişiyi dokunmaması için uyardı. (DHA)