Ormanda Ayı ve Yavrularının Fotokapana Saldırma Anı Paylaşıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde; ayının 2 yavrusu ile birlikte gezdiği ve ağaçtaki fotokapanı fark ettikten sonra saldırdığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.