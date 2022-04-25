ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR - Haberler

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ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AYDOS Ormanı'nda atış talimi yapan iki kişi, drone ile tespit edilerek yakalandı.

AYDOS Ormanı'nda atış talimi yapan iki kişi, drone ile tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanı'nda olası sabotaj girişimlerini engellemek amacıyla, 24 Nisan günü drone ile devriye görevi yaptı. Drone görüntülerinde kalabalık bir grup içinde bulunan iki kişinin etrafa ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri ateş eden G.S. ve küçük yaşta olduğu öğrenilen F.S isimli 2 kişiyi, kurusıkı tabancalarıyla birlikte gözaltına alındı. Ormanda atış talimi yaparak tehlike oluşturan iki kişiye 4 bin 712 TL para cezası verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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