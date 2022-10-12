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Ormanda ağaçtan düşüp bacağını kırdı, ekipler seferber oldu

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Ormanda ağaçtan düşüp bacağını kırdı, ekipler seferber oldu

BURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Selamettin Açar'ın (41) bacağı kırıldı.

BURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Selamettin Açar'ın (41) bacağı kırıldı. Ekiplerin ormanda 1 saatte ulaşabildiği Açar, hastaneye kaldırıldı.

Selamettin Açar, arkadaşıyla kestane toplamak için Uludağ'ın eteklerinde yer alan Zeyniler mevkisindeki ormana gitti. Ağaca çıkan Açar, 8 metre yükseklikten düştü. Açar'ın arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralıya ulaşamayan sağlık ekibi de Afad'a haber verdi. Bölgeye gitmek için harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Açar'a ulaştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Açar'ın bacağında kırıklar olduğu tespit edildi. Sedyeyle ormandan çıkarılan Açar, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Açar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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