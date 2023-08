Antalya'da, orman ekipleri tarafından maden sahasına oluşturulan can suyu havuzlarından, su için yaban keçileri fotokapan tarafından görüntülendi. Can suyu havuzları yaban hayatını olumlu yönde etkiliyor ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Ormancıların, cansuyu havuzları yaban hayatına can oluyor

Havuza gelen yaban keçileri fotokapan tarafından görüntülendi

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde kalan Çubuk Beli civarındaki çimento kalker ocağının rehabilitasyon sahasında fidan dikimi ve tohum ekimi ile birlikte yapılan 3 adet can suyu havuzları yaban hayatını olumlu yönde etkiliyor. Yağışların iyice azaldığı kurak günlerde yaban hayvanlarının su içmesine elverişli olan can suyu havuzları daha da önem kazandı. Can suyu havuzlarına gelen yaban hayvanları sahaya monte edilen fotokapanların objektiflerine takıldı. Fotokapanlar sayesinde hem yaban hayatı hem de yasadışı avcılar gözlemleniyor. Can suyu havuzları yapmaya elverişli olan ve ilave su bırakılabilecek tüm maden sahalarında bu havuzların yapılmasına devam edileceği bildirildi.