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Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Önlemler: 105 Helikopter, 27 Uçak ve 14 İHA Görevde

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Önlemler: 105 Helikopter, 27 Uçak ve 14 İHA Görevde
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA'nın kullanılacağını açıkladı. Karacabey, orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu belirtti ve ormanların yangına hassasiyetinin arttığına dikkat çekti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA'nın görev yapacağını bildirdi.

Karacabey, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen 2024 yılında kentte ve Uşak'ta hiç yangın çıkmamış 27 mahallenin muhtarına verilen "Yeşil Bayrak" sertifikasının dağıtım törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Karacabey, herkesin orman yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı çıktığını belirten Karacabey, "Geçtiğimiz yıl ülkemiz genelinde 3 bin 700 orman yangını çıktı. Maalesef kırsal alan yangını dediğimiz 4 bin 800 orman dışı yangına müdahale etmek durumunda kaldık. Ormana sirayet eden bu yangınların en az yarısı kırsal alanda başladı, biz yetişene kadar ormana girdi." dedi.

Karacabey, Türkiye'nin özellikle Çanakkale'den başlayıp Hatay'a kadar yangınlar açısından hassas bir bölge olduğunu dile getirdi.

Yangına müdahalede hava araçlarının önemine değinen Karacabey, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin etkisiyle nem hiç olmadığı kadar düştü, sıcaklık yükseldi ve rüzgar şiddeti de arttı. Ondan dolayı bu ormanlarımızın yüzde 64'ü ülkemizin genelinde yangına hassas hale geldi. Bundan 3-5 yıl öncesine kadar yüzde 55'ti bu oran. Her geçen gün hassasiyet derecesi artıyor. Bu yıl ülkemiz genelinde 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA görev yapacak. Dünyada İHA'yı ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde kullanan iki tane ülke var. Bir tanesi Amerika, ikincisi Türkiye. Bu İHA'larla Çanakkale'den Hatay'a kadar olan o hattı 1 dakika içerisinde aynı noktayı tekrar görecek şekilde konuşlandırmış durumdayız. Yani ormanlarımızın bu hattaki tamamı bir dakika içerisinde biri tarafından gözetleniyor, görülüyor ve bu İHA'ların görüntülerini de hem bizim teknik elemanlarımız hem de yangın yönetim merkezindeki arkadaşlarımız canlı olarak izleyebiliyor."

Konuşmaların ardından Karacabey, muhtarlara sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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