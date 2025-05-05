AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Hazırlıklar

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Hazırlıklar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile mücadele için bu yıl kullanılacak hava ve kara araçlarını tanıttı. 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA ve diğer destek araçlarıyla yangın riski yüksek illerde hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı: "27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, bin 786 arazöz ve su ikmal aracı bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak"

ANKARA - Orman yangınlarında riski yüksek illerin valileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rezerv güçlerle birlikte; 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, bin 786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi orman yangınları ile bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarında riski yüksek olan 24 ilin valisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili düzenlenen seminer sonrası açıklama yapan Bakan Yumaklı, ormanların yüzde 64'ünün yangına hassas bölgeler olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllarda küresel bir kriz haline gelen iklim değişikliği, orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve tetikte olmamızı zorunlu kılıyor. Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılda yanan alanın iki katından daha fazladır. Dünyada son 9 yıl 1880 yılından bu yana kaydedilen en sıcak yıllar, 2024 yazı son 145 yılda yaşanan en sıcak yaz, 22 Temmuz 2024 ise en sıcak gün olarak kayıtlara girdi. Meteorolojik veriler, bu yaz da yangın açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza sonbahar döneminde başlayıp, kış döneminde yoğunlaştırdık ve artık 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız, birimlerimiz ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerine yer verdi.

Orman yangınlarının sebebinin yüzde 84 insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine bu anlamda ayrı bir önem veriyoruz. İHA'lardan gelişmiş araç teknolojilerine kadar, günden güne değişen ve gelişen koşullar, teşkilatımızı sürekli güncel tutmayı zorunlu kılıyor. Yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaları, yangınla mücadelemizde aktif olarak kullanıyoruz. Akıllı kulelerimizden ve İHA'lardan aldığımız görüntülerin analizi başta olmak üzere pek çok konuda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yangın Karar Destek Sistemimiz, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce uluslararası bir yarışmada ödüle layık görüldü. Rezerv güçlerle birlikte; 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, bin 786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi orman yangınları ile bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.