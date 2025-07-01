Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Gelişmeler

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava unsurlarının etkin görev yürüttüğünü ve ekip takviyelerinin sürdüğünü açıkladı. Yangınlarla mücadelede hava unsurlarının su atma kapasitesi 438 tona yükseldi, yapay zeka sistemleri yangın tespit süresini 2 dakikaya indirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava unsurlarının azami gayretle görev yaptığını, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyelerinin de kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine dair bilgilere yer verilen açıklamada, "Yangınlarla mücadelede kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Saha süreci anlık olarak izlenmekte, tüm koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede hava unsurlarının havadan su atma kapasitesinin 2002'de 73 ton iken, 2025'te 27 uçak ve 105 helikopterle 438 tona ulaştığı, yangın tespit süresinin ise yapay zeka destekli sistemler sayesinde 2 dakikaya indiği belirtildi.

İnsansız hava aracı (İHA) kullanımında Türkiye'nin, Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğu bilgisinin verildiği açıklamada, yangın gözetiminde 14 İHA'nın aktif görev aldığı bildirildi.

Açıklamada, orman yangınlarına müdahalede de 8 bin 500 yeni personelin görev yaptığı, 25 bin "orman kahramanı" ve 131 bin gönüllünün çalışmalara katıldığı belirtildi.

Kara araçları ve ekipmanları arasında yer alan arazöz ve su ikmal araçlarının sayısının 2002'de 637 iken, 2025'te 1786'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 831 iş makinesi ile 2 bin 742 ilk müdahale aracının göreve hazır olduğu ve 23 yılda yangın göletleri ile havuzlarının sayısının 4 bin 796'ya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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