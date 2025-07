Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yanmaz Kıyafet ve Ekipman İhtiyacı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelde yanmaya dayanıklı elbise bulunduğu belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelde yanmaya dayanıklı elbiseler bulunduğu belirtilerek, "Yanmaya dayanıklı elbiseler, stok miktarına göre her yıl düzenli bir şekilde satın alınmaktadır. 2025 yılına ait satın alma ihalesi, yılın ilk aylarında yapılmış, tedarik edilen elbiseler Eskişehir Seyitgazi yangınından daha önce tüm ülkemiz teşkilat birimlerine dağıtılmıştır. Son 3 yılda 2023 yılında 18 bin 222 adet, 2024 yılında 17 bin 854 adet, 2025 yılında ise 17 bin 578 adet olmak üzere toplam 53 bin 654 adet yanmaya dayanıklı elbise satın alması yapılmıştır. Yanmaya dayanıklı elbiselerin her bir personele 3 yılda bir defa verilmesi öngörüldüğü halde, her yıl bu elbiseler alınmakta ve ilgili personellere fazlasıyla dağıtılmaktadır. 2025 yılında yanmaya dayanıklı elbiseler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilerek, tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir. Yapılan ihalelerle elbise temini, daha çok stok azalması nedeniyle eksilen stokların yerine konulması maksatlı yapılmaktadır. Bu satın alımlarda, sadece yanmaya dayanıklı elbise değil, yanmaya dayanıklı bot ve maske temini de yapılmaktadır" denildi.

'TASARRUF TEDBİRLERİ DIŞINDA'

Açıklamada ayrıca bugüne kadar 26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolu, 241 bin kilometre orman içi yolu ve 10 bin kilometre yangın şeridi yapıldığı belirtilerek, "2025 yılında ise 26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolunun bakımı yapılmıştır. Ayrıca bin 250 kilometre orman içi yolu ve 150 kilometre yangın şeridi inşa edilmektedir. Orman yangınları ile mücadele çalışmaları tasarruf tedbirleri dışında tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Son 2 yılda ülke genelinde toplam 358 bin 174 hektar alanda sıklık bakımı gerçekleştirildiği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılacak her türlü kiralama, satın alma gibi iş ve işlemlerin tasarruf genelgesi kapsamı dışında kaldığına işaret edildi. 2024 yılı sonuna kadar yangınlarla mücadelede emniyet şeridi ve yollarının temizliği için 221 dozer, 178 ekskavatör, 299 greyder ve 116 treyler alındığı, 2025 yılında 6 adet greyder, 11 treyler teslim alındığı, yıl sonuna kadar 20 adet dozer ve 18 adet greyderin daha teslim alınmasının planlandığı kaydedildi.