Orman Yangınlarıyla Mücadelede Son Durum: 7 Yangın Devam Ediyor

'ŞU AN 7 YANGIN VAR'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde ülke genelindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Sekreteri Cüneyd Dayhan'ın eşlik ettiği Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuyu ilişkin kabine toplantısı sonrası açıklamaları oldu. Son açıklamamızdan sonra geçen zaman diliminde 4 yangını kontrol altına aldık. Aydın Sultanhisar ve Muğla Bodrum bunların devam ettiğini söylemiştim. Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik bizim açıklamamızdan sonra çıktı. Arkadaşlarımız bunları kontrol altına aldılar. Şu an halihazırda süren 7 yangın var. Bunların iki tanesi Manisa'da Kula ve Ahmetli'de. Peş peşe çıktı. Bunlar da Akhisar'da olduğu gibi ciddi yangınlar" dedi.

5 KÖY, 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'deki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Hala hazırda İzmir Seferihisar ve Menderes'te süren yangınlarımız var. Malum Hatay Antakya'da var. Adana Kozan'da da. Seferihisar ve Menderes'te gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazoz, sayıları yüzlerle ifade edebileceğim iş makinesi, sahil kurumlarının araçları hep birlikte bu mücadeleyi yapmaya devam ettik. Gece olduğu için artık kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 Köy ve 2 mahalle tahliye edildi. Buralarda sağlık problemi yaşayan vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda, bizi zorlamaya devam ediyor. Gün içerisinde zaman dilimini göze alırsak, 100 kilometrenin üzerinde seyretti rüzgar. Ayrıca rüzgarın kararsız olması nedeniyle kurduğumuz cepheleri, farklı yönlere tekrar kurmamıza neden oldu. Bu da mücadeleyi uzatıyor. 8 farklı noktada şu anda, arkadaşlarımız alevlerle mücadele ediyor. İzmir Menderes ve Seferihisar'da bu 8 noktaya konsantre olmuş durumdalar" dedi.

'AKHİSAR'DAKİ YANGINDA RÜZGAR BİZİ ŞAŞIRTTI'

Manisa'daki yangınlara da değinen Bakan Yumaklı, "Manisa Akhisar'daki yangını kontrol altına alma konusunda iyimserdik ancak bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu. Belli bir alana yayıldı. Biz o mücadeleye devam edip, bu sabaha kadar halletmeyi düşünürken Kula'dan ve Ahmet'i de maalesef yangın ihbarları aldık. Buradaki yangına 7 uçak 10 helikopter, 175 arazöz, birçok kuruma ait iş makineleri ve destek ekipler geldi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Buradaki 3 yangına da ekiplerimiz, karadan müdahalelerine devam edecekler" dedi.

'BİZ BU SAVAŞI KAZANIRIZ'

Hatay'daki yangına da değinen Bakan Yumaklı, "Burada sonuç yazmaya yakınken yine kararsız ve sert de sen rüzgarlar nedeniyle iş uzadı. Gece boyu müdahale devam edecek. Umuyoruz sabah, sonuç alacağız inşallah. Adana Kozan, akşam üzeri buraya 2 uçak 3 helikopter, arazöz ve personelleri sevk ettik. Burası da tehlike potansiyeli yüksek yangınlarından biriydi. Arkadaşlarımızla görüştük. İlerleyen saatlerde burada da yangınla ilgili kontrol altına alındığı yönünde bilgi verebileceğimiz söylendi. Bu iş artık orman yangınından da mücadelenin ötesine geçti. Adeta savaş haleti ruhiyesi içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan yorulmayan, dinlenmeyen, hakikaten kendisine karşı mücadeleyi boşa çıkarmaya çalışan bir düşmanla karşı karşıyayız. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor. Biz bu savaşı kazanırız. Orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum. Kimileri peş peşe hafta boyunca hatta geçen hafta da birçok yangınla mücadele eden bu arkadaşlarla mücadeleyi kazanacağına eminim. Biz millet olarak yeni yangınlara sebebiyet vermeyelim. Güçlerimizi bölmek bizim için problem. Çok basit dikkat edilebilecek hususların bu problemleri engelleyebileceğini biliyoruz. Bize cesaret veren ve sürekli kendisine bilgi arz ettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Koordinasyon merkezinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sabah vereceğimiz yeni bilgilendirme toplantısında, artık yeni yangının değil söndürdüklerimizin bilgisini paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın da dualarına istirham ediyorum" dedi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,