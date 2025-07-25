Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele için destek çalışmaları, yangın bölgelerine gönderilen yardımlar ve soruşturmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasındaki orman yangınları hakkında bilgi veren Yerlikaya, AFAD'dan 1191 personel ve 198 arama ve kurtarma aracının, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 953 personel ve 18 hava aracının, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1675 personel, 3 helikopter ve 129 TOMA'nın, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 237 personelin yangına müdahale çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Yerlikaya, orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşların tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı. Yangınlar nedeniyle 9 ilde 1157 bina, 1458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir illerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 lira ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin lira ödeme yapıldı."

Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovanın telef olduğunun belirlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz arasında Jandarma Genel Komutanlığınca 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden 25'inin, Emniyet birimleri tarafından 56 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden de 2'sinin tutuklandığını belirtti.