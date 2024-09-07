CHP Milletvekili Gürer: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Daha Etkili Stratejilere İhtiyaç Var

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı cevap verdi. Yumaklı verdiği yanıtta, 2024 yılında 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA'nın yangınlarla mücadelede kullanıldığını, 776 gözetleme kulesi, bin 686 arazöz ve 2 bin 655 ilk müdahale aracının olduğunu bildirdi. Gürer ise, "Bu teknolojik gelişmelere rağmen ormanlarımızda yangın nedeniyle yaşanan büyük tahribatların devam etmesi, mevcut stratejilere ek yöntemlerin gerekliliğine işaret etmektedir. Yangın riskinin azaltılması için daha köklü ve etkili stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelindeki orman yangınlarına dair hazırladığı soru önergesini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yanıtladı. Gürer, 2024 yılı itibarıyla orman yangınlarının sayısını, bu yangınların hangi illerde ne kadar orman alanına zarar verdiğini ve yangınların çıkış nedenlerine dair detaylı bilgiler istedi.

"Yangınlar nerede, ne kadar zarar verdi?"

Gürer'in soru önergesi, Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri ve yaşanan tahribatı detaylandırmayı amaçladı. Gürer'in Bakan Yumaklı'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Türkiye'de 2024 yılında kaç adet orman yangını meydana gelmiştir? Bu yangınlar sonucunda hangi illerde kaç hektarlık orman alanı zarar görmüştür? Bu zararın illere göre dağılımı nasıldır? Orman yangınlarının çıkış nedenlerine göre sayısal dağılımı nasıldır? Türkiye'nin orman yangınlarına müdahalede araç kapasitesi nedir? Hangi tipte ve kaç adet kara ve hava aracı bulunmaktadır? Türkiye'nin mevcut orman yangınlarını önlemek ve müdahale etmek için stratejileri ve politikaları nelerdir? Gelecekte orman yangınlarının riskini azaltmak için planlanan önlemler veya yatırımlar nelerdir?"

Bakan Yumaklı: "Bu yıl 105 helikopter, 27 uçak ve 14 adet İHA müdahale için hazırlandı"

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sorularına verdiği yanıtta, yangınlarla mücadelede kullanılan ekipmanları ve görevlilere ait sayısal verileri açıkladı. Yumaklı, "2024 yılında ülke genelinde 105 adet helikopter, 27 adet uçak ve 14 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) orman yangınlarıyla havadan mücadele kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 184'ü akıllı kule olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bin 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve yaklaşık 130 bin gönüllü bulunduğunu belirtti. Yumaklı, "İnsansız Hava Araçları (İHA) yangın tespiti ve yönetiminde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, karar destek sistemi ve yangın davranış modeli, yangın riski tespiti ve yönetiminde aktif olarak kullanılmaktadır. İnsansız mobil gözetleme kuleleri inşa edilerek ormanlarımız 7 gün 24 saat kameralar ile izlenmektedir" dedi.

Yangın önleme tesislerinin yapıldığını ve mevcut tesislerin bakımının tamamlandığını, kamu spotlarının hazırlanarak görsel, yazılı ve sosyal medyada gösterimlerinin yapıldığını vurgulayan Yumaklı, "Ormanlarımızın yangınlara ve biyotik zararlılara karşı daha dirençli olması için yanıcı madde azaltımına yönelik teknik çalışmalar ve orman bakımları yapılmıştır. Ülkemiz ormanlarının içerisinde başta yangınla mücadele olmak üzere, üretim, bakım, koruma ve diğer ormancılık faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 230 bin kilometre orman yolunun bakımı yapılmış ve ulaşılabilir hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

"Bakan, tüm soruları yanıtlamaktan kaçınmış"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlarının tüm sorulara açık yanıt olmadığını söyledi. Gürer, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakan, tüm soruları yanıtlamaktan kaçınmış. Yanan orman alanı, ağaç sayısı, yangın çıkış nedenleri gibi önemli veri sorularını yanıtsız bırakıp daha çok yaptıklarını anlatmış. Yapılanlar da orman yangınlarını bu yıl da önlemeye yetmedi. Binlerce dönüm alanda binlerce ağaç yanmadı, önlenemedi. Önemli orman alanları yok oldu. Orman yangınlarıyla mücadelede çeşitli araç ve ekipmanların kullanılması ve müdahaleyle orman yangınlarını söndürmede alınan sonuçlar Bakan'ın yanıtında yok. 2024 yılında yaşanan orman yangınları, bu bağlamda daha alınması gereken önlemler olduğunu gösteriyor. Bakan Yumaklı'nın verdiği yanıta göre, orman yangınına müdahalede kullanılan araç gereç sayısında düzelme sağlanmış; ayrıca Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) gibi teknolojik çözümler de çalışmalara dahil edilmiş. Ancak, bu teknolojik gelişmelere rağmen ormanlarımızda yangın nedeniyle yaşanan büyük tahribatların devam etmesi, mevcut stratejilere ek yöntemlerin gerekliliğine işaret etmektedir. Yangın riskinin azaltılması için daha köklü ve etkili stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Binlerce ağacın bu yıl orman yangınlarıyla yok olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Bu yıl da orman alanlarının yanması ve belli bölgelerde bu yangınların tekrarlanması ayrıca irdelenmesi gereken bir konudur. Bakan, yangından etkilenen alan ve ağaç sayısını vermemiştir. Yaz boyu yangın görüntüleri medyada haber olarak yer almış ve önemli zararlar oluşmuştur. Yangın çıkış nedenleri dahil sorularımıza açık yanıt verilmesi, sorunun boyutunun görülmesi ve alınması gereken önlemler açısından da yol gösterici olacaktır. Bakan bu konuda sorularımızı yanıtsız bırakmıştır. Bu bağlamda, planlanan yatırımlar ve alınan sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır."