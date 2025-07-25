Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Acil Toplantı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, son dönemdeki orman yangınları üzerine alınacak önlemler ve risk değerlendirmeleri istişare edildi. Her bakanlığın tedbir alması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katıldığı toplantıda, son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, her bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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