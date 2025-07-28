Orman Yangınlarıyla İlgili Soruşturma FETÖ Bağlantısıyla Derinleştirildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'daki orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişinin FETÖ bağlantısı nedeniyle yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişi hakkındaki soruşturmanın, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten orman yakma" suçundan tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten orman yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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