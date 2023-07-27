Orman Yangınlarıyla İlgili İtfaiye Amiri Uyarıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli İtfaiye Amiri Hasan Koyunlu orman yangınlarıyla ilgili yaptığı uyarıda, 'Orman yangını tespit edildiği esnada gören vatandaşlarımızdan ilk isteğimiz, kendi inisiyatiflerini kullanarak kesinlikle olaya müdahale etmeye kalkışmasınlar. Çünkü ani değişen rüzgar, üzerlerinde herhangi bir koruma olmayan vatandaşlarımızı maalesef hayati tehlike altında bırakabilir. dedi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli itfaiye amiri Hasan Koyunlu hem yangın anında yapılması gerekenleri hem de yangınların sebepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarının genelde insan kaynaklı çıktığını belirten Koyunlu, 'Orman yangınları hem ülkemiz hem dünya için ciddi can ve mal kayıplarına yol açan büyük ekolojik afetlerden sayılıyor. Bu nedenle orman yangınları için bizim öncelikli hedefimiz bu yangınlara müdahaleden ziyade özellikle vatandaşlarımızın bu yangınların çıkmasına sebebiyet vermemesi. İstatistiklere baktığımız zaman orman yangınları, daha ziyade insan kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Doğal sebeplerle meydana gelen orman yangınları ise çok çok küçük bir dilimi kapsıyor. dedi.

'VATANDAŞLARIMIZDAN İSTEĞİMİZ KURALLARA RİAYET ETMELERİ'

Kocaeli geneli alınan tedbirlerden bahseden Koyunlu, 'Orman yangınlarıyla karşılaşmama adına ülkemizde atılan ciddi adımlar var. Özellikle Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Haziran ayının başından bu yana izin verilen alanlar haricinde ateş yakılmaması, mangal yakılmaması, dilek feneri tabir edilen, meşale tabir edilen unsurların kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu kurallara riayet etmeleri, hafta sonu eğlenceleri veya hafta içi gezintileri için gittikleri ormanlık alanlarda izin verilen yerler haricinde kesinlikle ateş yakmamaları, izin verilen yerlerde dahi eğer ateşli çalışma yapacaklarsa bir mangal ateşi, kuralına uygun bir şekilde izin verilen yerlerde ve kullandıktan sonra tamamen su ile söndürerek, güvenlik önlemini alarak o günü sonlandırmalarını tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı.

'CEP TELEFONLARINDA YÖN BULMA PROGRAMLARI VAR'

Orman yangının görülmesi halinde vatandaşların yapması gerekenleri de anlatan Koyunlu, 'Orman yangını tespit edildiği esnada gören vatandaşlarımızdan ilk isteğimiz, kendi inisiyatiflerini kullanarak kesinlikle olaya müdahale etmeye kalkışmasınlar. Çünkü ani değişen rüzgar, üzerlerinde herhangi bir koruma olmayan vatandaşlarımızın maalesef hayati tehlike altında bırakabilir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz eğer çok yakınlarsa bu duruma hemen güvenli bir alana hareket etmeleri, hemen hızlı bir şekilde 112 numaralı acil çağrı hattından ihbar vermelerini talep ediyoruz. Ancak burada şöyle bir handikabımız var ormanlık alanlar, dağlık alanlar, bu tip yerlere gezinti amaçlı, trekking amaçlı çıkılabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bulundukları noktanın açık adresini, net adresini bir şehir içi gibi veremeyeceklerdir. Burada en azından mevki ismi vermeleri, eğer bulundukları yer bir arabayla hareket halindeyken karşılaştıkları bir bölge ise, herhangi bir tabela görmemişlerse cep telefonlarında bulunduğumuz yeri gösteren yön bulma programları var, çeşitli aplikasyonlar var. Bunlara başvurarak en azından bulundukları yerin mevkiisi, belki bir koordinatı, bunları da 112 acil çağrı sistemi üzerinden ilgili operatöre aktarırlarsa daha kısa sürede yardım alabilirler. En azından o yangınların daha ciddi zarar vermesinin önüne geçmiş olabilirler şeklinde konuştu.