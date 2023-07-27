Orman Yangınlarıyla İlgili İtfaiye Amiri Uyarıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli itfaiye amiri Hasan Koyunlu, "Orman yangını tespit edildiği esnada gören vatandaşlarımızdan ilk isteğimiz; kendi inisiyatiflerini kullanarak kesinlikle olaya müdahale etmeye kalkışmasınlar. Çünkü ani değişen rüzgar, üzerlerinde herhangi bir koruma olmayan vatandaşlarımızı maalesef hayati tehlike altında bırakabilir. Eğer çok yakınlarsa hemen güvenli bir alana hareket etmeleri, hızlı bir şekilde 112 numaralı acil çağrı hattından ihbar vermelerini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli itfaiye amiri Hasan Koyunlu, yangınların çıkış nedeni ve yangın sırasında yapılması gerekenlere ilişkin konuştu. Orman yangınlarının genelde insan kaynaklı çıktığını belirten Koyunlu, "İstatistiklere baktığımız zaman; orman yangınları, daha ziyade insan kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Doğal sebeplerle meydana gelen orman yangınları ise çok çok küçük bir dilimi kapsıyor" dedi.

Yangının çıktığının görülmesi halinde vatandaşların yapması gerekenleri de anlatan Koyunlu, "Vatandaşlarımızdan ilk isteğimiz; kendi inisiyatiflerini kullanarak kesinlikle olaya müdahale etmeye kalkışmasınlar. Çünkü ani değişen rüzgar, üzerlerinde herhangi bir koruma olmayan vatandaşlarımızın maalesef hayati tehlike altında bırakabilir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; eğer çok yakınlarsa hemen güvenli bir alana hareket etmeleri, hızlı bir şekilde 112 numaralı acil çağrı hattından ihbar vermelerini talep ediyoruz. Ancak burada şöyle bir handikabımız var; ormanlık ve dağlık alanlara, gezinti ve trekking amaçlı çıkılabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bulundukları noktanın açık adresini bir şehir içi gibi veremeyeceklerdir. Burada en azından mevki ismi vermeleri, bulundukları yer arabayla hareket halindeyken karşılaştıkları bir bölge ise herhangi bir tabela görmemişlerse; cep telefonlarında bulunduğumuz yeri gösteren yön bulma programları var, çeşitli aplikasyonlar var. Bunlara başvurarak en azından bulundukları yerin mevkisi, belki bir koordinatı, bunları da 112 acil çağrı sistemi üzerinden ilgili operatöre aktarırlarsa; daha kısa sürede yardım alabilirler. En azından o yangınların daha ciddi zarar vermesinin önüne geçmiş olabilirler" dedi.