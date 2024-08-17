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Orman Yangınlarıyla İlgili Adli Soruşturmalar Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını ve titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiği belirtildi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamamada, orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını ve titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir. yeşilvatanı'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yılmaz Tunç Politika Güncel Haberler

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