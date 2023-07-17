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Orman Yangınlarıyla İlgili 7 Şüpheli Tespit Edildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla, Mersin, Çanakkale, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 7 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Şüpheliler hakkında soruşturmalar devam etmektedir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla, Mersin, Çanakkale, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 7 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10-17 Temmuz tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Tunç Çanakkale Muğla İzmir Güncel Haberler

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