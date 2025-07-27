Orman Yangınlarıyla İlgili 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 3'ünün tutuklandığını, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesi'nde; 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi. Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı. Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, "22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarmamız tarafından; 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.