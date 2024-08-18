Orman Yangınlarıyla İlgili 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos tarihleri arasında 7 ilde meydana gelen orman yangınları hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12-17 Ağustos tarihleri arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak olmak üzere 7 ilde meydana gelen orman yangınları hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar; toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Tunç'un paylaştığı bilgilere göre, şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakan Tunç, "Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.