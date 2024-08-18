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Orman Yangınlarıyla İlgili 22 Kişi Gözaltına Alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 22 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, soruşturma devam etmektedir.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 ilde meydana gelen orman yangınları ile ilgili 22 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır "dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, 12-17 Ağustos günleri arasında 7 ilde meydana gelen orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"12-17 Ağustos tarihleri arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak olmak üzere 7 ilimizde meydana gelen orman yangınları hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar; Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, Şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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