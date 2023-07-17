Orman Yangınlarının Sebebi İhmal ve Dikkatsizlik

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, son günlerde çıkan orman yangınlarının çoğunun insanların dikkatsizliği ve ihmalinden kaynaklandığını belirtti. Aslan, hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde herkesin ormanları koruması gerektiğini vurguladı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, "Birçok orman yangının çıkış sebebi vatandaşların dikkatsizliği, bilinçsizliği ve ihmalinden kaynaklı. Hava sıcaklıklarının aşırı arttığı bu dönemde herkes ormanlarımızı gözü gibi korumalı." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde yurdun farklı bölgelerinde ardı adına orman yangınlarının çıktığını belirterek, bu yangınların birçoğuna insanların sebep olduğunu vurguladı.

Orman işçilerinin yangınları kontrol altına almak ve söndürmek için canları pahasına mücadele ettiğine dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:

"Defalarca uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Yanan sadece ormanlar değil, canlar yok oluyor. Ormanlarımız yanmasın diye canını hiçe sayan orman işçilerimiz şehit oluyor. Evini, bahçesini temizlemek için çalıları yakan bir kişi hektarlarca alanın yanmasına sebep oluyor. Hayattan, insanlıktan nasibini almamış bir insan müsveddesi de 'Canım sıkıldı ormanı yaktım' diyor. Çanakkale yanıyor, Mersin yanıyor, Hatay yanıyor, Muğla yanıyor. Bu yangınların tamamına yakının sebebi insanlar. Birçok orman yangının çıkış sebebi vatandaşların dikkatsizliği, bilinçsizliği ve ihmalinden kaynaklı. Hava sıcaklıklarının aşırı arttığı bu dönemde herkes ormanlarımızı gözü gibi korumalı."