Orman Yangınlarından Kurtarılan Keçi ve Koyunlar Tedavi İçin Bursa'ya Getirildi

Çanakkale ve İzmir'deki orman yangınından etkilenen 2 keçi ve 13 koyun, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilerek tedaviye alındı.

Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve doğal afetlerden olumsuz etkilenen hayvanların gözlem altına alındığı Nilüfer ilçesindeki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne, saha ekiplerince geçen hafta Çanakkale ve İzmir yangınlarından kurtarılan 2 keçi ve 13 koyun getirildi.

İlk tedavileri de burada yapılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan küçükbaş hayvanlara Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılıyor.

İzmir, Bursa ve Bilecik yangınlarından kurtarılan 75'in üzerinde kedi ve köpek de buradaki çiftliğin yanında yer alan Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) kulübelerinde korunarak sahiplenilmeyi bekliyor.

HAYTAP Saha Sorumlusu Görkem Muhammet Şıpka, AA muhabirine, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından 2 keçi, Çanakkale yangınından ise 13 koyunu kurtardıklarını söyledi.

Hayvanların gerekli tedavi ve kontrollerinin veteriner hekimler tarafından Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yapıldığını aktaran Şıpka, "13 hayvanımızın vücudunda ağır yanıklar mevcuttu. İlaç tedavileri devam ediyor. Şu an durumları ilk geldikleri güne göre iyi. Daha da iyiye gidiyor." dedi.

"Güncel sağlık durumları iyi"

Şıpka, Çanakkale yangınının haberini aldıkları ilk anda oraya gittiklerini ve sahada görev yaptıklarını kaydetti.

Yangından kurtardıkları hayvanların sahipleriyle görüşüp nakil işlemlerini sağladıklarını anlatan Şıpka, şöyle konuştu:

"Veteriner hekimlerimiz burada, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde hazır beklediler. Nakille buraya getirdik. Hemen tedavilerine başlandı. Güncel sağlık durumları iyi, daha da iyiye gidiyor. Kontrollerine devam ediliyor. Tamamen iyileştikten sonra da ömür boyu burada kalacaklar."

Şıpka, yangınlarda hayvanların en azından bir kısmını kurtarabildikleri için oldukça mutlu olduğunu dile getirerek, bir canın hayata tutunmasını sağlamanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Orman yangınlarından sadece insanların etkilenmediğinin altını çizen Şıpka, "Karıncalar, böcekler yanıyor. Kaçamayan kaplumbağalarımız var. Can kaybını sadece insanların afetten etkilenmesi ya da hayata veda etmesi gibi düşünmeyelim. Türkiye büyük bir yer. Tüm canlılarla hep birlikte bir aileyiz." diye konuştu.