Orman Yangınlarından Etkilenen Alanlarda Avlanma Yasaklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, bütün bir orman ekosistemine zarar verdiği gibi, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarımızı da maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor; yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz" denildi.