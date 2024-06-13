Orman Yangınlarında Zarar Gören Alanlarda Ağaçlandırma Çalışmaları Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 167 bin 717 hektarda planladığı ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında sona geldi.

AA muhabirinin OGM verilerinden derlediği bilgiye göre, kurum, yanan alanlarda söndürme faaliyetlerini tamamladıktan sonra hızla rehabilitasyon çalışmalarına odaklanıyor.

İlk olarak sahada ölçümler ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ardından en kısa sürede yanan ağaçlar kesilerek sahadan kaldırılıyor ve toprakta gerekli hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Daha sonra yangından zarar gören alanlar uygun ormancılık tekniklerine göre yeniden ağaçlandırılıyor.

Bazı alanlar arazi yapısı ve hafif tahribat nedeniyle doğal haline bırakılırken bazı alanların da temizlik sonrası doğal yolla yenilenmesi için toprak hazırlığı yapılıyor. Gerekli görülen bazı sahalarda ise bu çalışmalara ek olarak ağaçlandırma faaliyetleri yürütülüyor.

Yanan alanları ağaçlandırma seferberliği

2021'de Türkiye'de meydana gelen felaket boyutunda yangınlar neticesinde 139 bin 500 hektar alan zarar gördü. Yangınların 11 bin 750 hektarda örtüyle sınırlı kalması, 19 bin 750 hektarda ise taşlık-kayalık durumu nedeniyle doğal akışına bırakılması kararlaştırıldı. Kalan 108 bin hektarda çalışma planlandı ve bu alanın, 69 bin 300 hektarının doğal yolla, 38 bin 700 hektarının ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon yoluyla yenilenmesi planlandı.

2022'nin sonu itibarıyla planlama yapılan 108 bin hektarın tamamında yenileme çalışmaları bitirildi. Bu sahalara yaklaşık 25 milyon fidan dikilirken, sahada bulunan sağlıklı tohumlardan ve takviye amaçlı ekilenlerden yaklaşık 500 milyon fidan çimlendirildi.

Söz konusu çalışmaların sonuçları görüntülere de yansıdı. 2021'de Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde tahrip olan alanların yeşerdiği ve fidanların boylanmaya başladığı görüldü.

2022'de 12 bin 665 hektar alan zarar gördü

2022 yılında Türkiye genelinde 12 bin 665 hektar alan orman yangınlarında zarar gördü. Yangınların 2 bin 340 hektarda örtü yangını olması, 1127 hektarda da bölgenin taşlık-kayalık yapısından dolayı çalışmalara uygun olmaması nedeniyle toplam 3 bin 467 hektarda durum doğal akışına bırakıldı. Kalan 9 bin 199 hektar alanda çalışma yapılırken bunun 2 bin 694 hektarlık kısmının doğal yolla, 6 bin 500 hektarlık kısmının ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon yoluyla yenilenmesi hedeflendi.

Geçen yıl tamamlanan bu çalışmalarda, sahalara yaklaşık 10 milyon fidan dikilirken buralarda bulunan sağlıklı tohumlardan ve takviye amaçlı ekilen tohumlardan yaklaşık 6 milyon fidan çimlendirildi.

2023'te 15 bin 552 hektar alan yandı

Geçen yıl ise ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 15 bin 552 hektarlık alan zarar gördü. 4 bin 289 hektarda yangınlar örtü yangını ve bölgenin taşlık-kayalık olması nedeniyle doğaya bırakıldı. Kalan 11 bin 263 hektar alanın 3 bin 992 hektarlık kısmının doğal yolla yenilenmesi, 7 bin 271 hektarlık kısmının ise yapay gençleştirme, ağaçlandırma ve rehabilitasyon yoluyla yenilenmesi planlandı.

Planlama kapsamında şu ana kadar 6 bin 125 hektar sahada yenileme tamamlandı. Kalan 5 bin 138 hektar alandaki çalışmalar ise yıl sonuna kadar bitirilecek. Bu sahalara yaklaşık 5 milyon fidan dikildi. Sahada bulunan sağlıklı tohumlardan ve takviye amaçlı ekilenlerden yaklaşık 7 milyon fidan çimlendirildi.

En çok kızılçam dikildi

Yanan alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak kızılçam az da olsa karaçam fidanı ve tohumu kullanıldı. 2021, 2022 ve geçen yıl çıkan yangınlarda yaklaşık 39 bin hektarı aşkın alan, örtü olması ve taşlık-kayalık yapısından dolayı doğal haline bırakıldı.

Anayasa'nın 169'uncu maddesi gereği, yanan ormanların yerinde yeniden orman yetiştiriliyor, başka yapılaşmaya izin verilmiyor, buralarda tarım ve hayvancılık yapılamıyor.