Orman Yangınlarıyla Mücadelede Şehit Olanlar Resmi Olarak Şehit Statüsüne Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik'e ilişkin değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söz konusu değişiklik ile ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, 'Orman yangını gönüllüsü' ve 'Diğer gönüllü' tanımı yapıldı. Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay ve benzeri organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle, kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı. Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmi olarak da şehit statüsüne alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir" dedi.