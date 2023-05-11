Orman yangınlarında kullanılacak 'Nefes', Ankara semalarında

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine katılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' ismini verdiği yerli T-70 yangın söndürme helikopteri, Ankara semalarında uçuş yaptı.

OGM'nin envanterine dahil edilen T-70 tipi yangın söndürme helikopteri, OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri hangarında basın mensuplarına tanıtıldı. Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan, Nefes'in özellikleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Okudan, orman yangınları ile mücadelede bu yıl envanterin çok güçlendiğini, bu kapsamda 3 T-70 helikopteri envantere aldıklarını, bunlardan 2'sinin yangın söndürme görevi yapacağını söyledi. Okudan, TUSAŞ tarafından Türkiye'de yerlilik kapsamında üretilen helikopterin 2,5 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu, gece ve gündüz uçuş yapabildiğini söyledi. Okudan, orman yangınlarında kullanılacak helikopterin önümüzdeki haftadan itibaren Muğla'da göreve başlayacağını belirtti. Okudan, "Bu helikopterde uçan pilotlarımız da genel müdürlüğümüzün kendi pilotları olacak. Türk pilotları yangın söndürme görevlerinde aktif olarak çalışmaya başlayacak. Diğer yangın söndürme uçaklarımızdan Air Tractor uçaklarından 20 tane almıştık. Bunu ilan etmiştik. Bunların da ilk 4 adedi envanterimize girdi, şu an hangarımızda bulunmakta. Eğitimlerini tamamladık" dedi.

Bilgilendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nefes ismini verdiği helikopter, hangardan basın mensuplarıyla havalanarak Ankara semalarında başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü:

- Helikopterden görüntü

- Kokpit

- Mahmut Okudan ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Şaduman TÜRKAY-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,