Orman Yangınlarında Kontrol Sağlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin 4 yangının tamamen, 4 yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında; Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı, Manisa Şehzadeler tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Devam eden yangınlardan; Manisa Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek" dedi.