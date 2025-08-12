Orman Yangınlarında Kontrol Sağlandı

Orman Yangınlarında Kontrol Sağlandı
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 yangının tamamen, 4 yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında; Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı, Manisa Şehzadeler tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Devam eden yangınlardan; Manisa Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek" dedi.

