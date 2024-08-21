Orman Yangınlarında İHA'lar 301 Saat Görev Yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde özellikle yangınların erken tespitinde etkili olan insansız hava araçları (İHA), 15–18 Ağustos döneminde çıkan 258 yangında 301 saat görev yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OGM, alevlere müdahalede teknolojiden en üst düzeyde yararlanırken, bu mücadelede uçak, helikopter, İHA, gözetleme kulesi, kamera ve arazözler de kullanılıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçlar her yıl yenilenerek sayıları artırılıyor.

Bu yıl ülke genelinde 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA, orman yangınlarına müdahalede görev alıyor.

776 gözetleme kulesi yangınların tespitinde önemli rol üstlenirken, yangınlarla mücadelede 1686 arazöz ve 2 bin 655 ilk müdahale aracı da kullanılıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele ordusunda 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 122 bin gönüllü yer alıyor.

Türkiye, yangınların tespitine ve yönetimine yardımcı olmak için kamera, İHA ve yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi'ni de devreye aldı.

Yangınların önlenmesi ve müdahalesinde önemli görev üstlenen İHA'lar, orman yangınlarının gözlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğiliminde olan yangınlara müdahalede önemli görev üstleniyor.

İHA'lar, dar ve zorlu arazi koşullarında kullanılıyor, yatay ve dikey iniş, kalkış yapabiliyor.

OGM ile BAYKAR işbirliğiyle 2020'den bu yana Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar, yangınların erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde kullanılıyor.

Bu arada Türkiye, Avrupa'da orman yangınlarında yüksek teknolojiye sahip İHA kullanan ilk ülke olarak öne çıkıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, gözcülük yaparak yangının başlangıcı ve ilerleyen aşamalarında elde ettiği görüntülerin teknolojik altyapıyla değerlendirilip alevlere erken ve etkin müdahale edilmesini sağlıyor.

İHA'lar, son olarak orman yangınlarının yoğun yaşandığı 15–18 Ağustos günlerinde 258 yangında 301 saat uçuş gerçekleştirdi.

Küçük bir parlamayı bile tespit edebiliyor

İHA'lar, üzerlerine entegre edilen güçlü termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı kaynağını veya küçük bir parlamayı tespit edebiliyor.

Bu görüntüler, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor. BAYKAR tarafından geliştirilen teknolojik altyapı sayesinde merkezin talimatları sahaya yönlendiriliyor. Sahada görev yapan personel de tablet bilgisayarlardan yangının konumunu belirleyerek ekipleri yönlendiriyor.

Söndürme işleminin ardından yanan ağaçların toprak altında kalan kısımlarında hava şartlarına bağlı oluşan yeni kıvılcımlara müdahalede de İHA'lardan yararlanılıyor. İHA kameralarındaki IR özelliğiyle sönen alanlarda oluşabilecek riskli durumlar tespit edilerek yeni yangınların önüne geçiliyor.