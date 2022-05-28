Orman yangınlarında hava gücü 2 kat arttı - Haberler

Orman yangınlarında hava gücü 2 kat arttı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 2022 yılı yaz dönemi için orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 20 uçak, 55 su atar helikopter, 8 insansız hava aracı, rezervler ve idari hava araçları ile birlikte hava gücü sayısı 118'e çıktı. Geçen yıl 154 ton su taşıyan hava araçları bu sene 302 ton su taşıyabilecek. Yeni temin edilen bazı uçak ve helikopterler görev bölgelerinde konuşlanırken, tüm hava gücü 1 Temmuz'da yangınlara müdahale için görev yerlerinde hazır olacak.

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının ardından hummalı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda OGM tarafından çalıştaylar düzenlendi, koordinasyon toplantıları yapıldı, eylem ve ulusal planlar hazırlandı, eğitim çalışmaları sürdürüldü, işbirlikleri yapıldı, önleme ve altyapı tesisleri oluşturuldu. En son ise AFAD ile koordineli olarak merkez Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenledi.